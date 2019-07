Union-Neuzugang Ingvartsen setzt auf Flexibilität

Im Meisterteam von Genk war für Marcus Ingvartsen nur selten Platz. Nun kämpft der Neuzugang um seine Position beim 1. FC Union. Die Konkurrenz in der Offensive groß. Der Däne setzt auf seine Vielseitigkeit.

«Ich war 21 Jahre alt, als ich Dänemark verlassen habe. Ich habe am Anfang in Belgien gespielt, bis der Trainer gewechselt wurde. Der neue hatte andere Ideen», sagte Ingvartsen, der in seinem zweiten Jahr für Genk nur auf sieben Einsätze kam. «Ich bedauere meine Zeit in Belgien aber nicht. Ich hätte natürlich gern öfter gespielt. Aber ich habe eine Menge gelernt. Es waren zwei gute Jahre für mich als Mensch.»