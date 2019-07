Abdullahi im Union-Trainingslager eingetroffen

Suleiman Abdullahi ist mit einigen Tagen Verspätung im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin eingetroffen. Der Stürmer, der in der bisherigen knapp zwei Wochen dauernden Vorbereitung noch nicht eine einzige Sekunde mit der Mannschaft trainieren konnte, wurde am Donnerstag vom Flughafen Salzburg abgeholt und ins Trainingslager nach Windischgarsten (Oberösterreich) gefahren.

Abdullahi hatte wegen Passproblemen seine Heimat Nigeria Ende Juni nicht verlassen können. Mit Trainingsrückstand geht er nun in die Saison. Am Freitagvormittag wird er erstmals mit der Mannschaft trainieren können. Am Freitagabend (18 Uhr) findet in der Dana Arena von Windischgarsten das erste Testspiel im Rahmen des noch bis zum 18. Juli andauernden Österreichs-Aufenthalts statt. Gegner ist der österreichische Zweitligist SV Ried.