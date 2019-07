Union holt Routinier Gentner und Innenverteidiger Friedrich

Berlin (dpa) – Aufsteiger 1. FC Union Berlin setzt die Transferoffensive für seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga rasant fort. Die Köpenicker machten die angestrebte Rückholaktion von Innenverteidiger Marvin Friedrich perfekt und holten zudem überraschend Routinier Christian Gentner als zwölften Neuzugang, wie der Club am Freitagabend bekannt gab.

Der Vertrag von Mittelfeldspieler Gentner beim VfB Stuttgart war nach dem Abstieg im Relegationsduell mit Union ausgelaufen, beim Hauptstadtclub erhält er einen Kontrakt bis 30. Juni 2020. «Mir war immer klar, dass ich auf höchstem Niveau noch weiter Fußball spielen kann und möchte», sagte der 33-Jährige. «Union hat sich in den letzten Jahren fantastisch entwickelt, schon aus der Aufstiegssaison mit dem VfB habe ich die Stimmung im Stadion An der Alten Försterei in bester Erinnerung.» Gentner holte mit Stuttgart 2007 und zwei Jahre später mit dem VfL Wolfsburg jeweils den deutschen Meistertitel, er absolvierte fünf Länderspiele.