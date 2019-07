Freude aufs «Abenteuer»: Union holt Subotic und Bülter

Mit Borussia Dortmund gewann Neven Subotic zweimal die deutsche Meisterschaft, bei Union freut sich der 30-Jährige nun wieder auf das «Abenteuer» Bundesliga. Neben dem Überraschungstransfer verpflichten die Köpenicker einen weiteren Profi.

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union setzt für seine Premierensaison in der Fußball-Bundesliga auch auf Meister-Erfahrung in der Defensive. Der Aufsteiger verpflichtete überraschend Innenverteidiger Neven Subotic als zehnten Neuzugang.

Der 30-Jährige hatte zuletzt beim französischen Club AS Saint-Étienne gespielt und erhält bei den Köpenickern einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Das teilte der Club am Donnerstagabend mit. Subotic hatte mit Borussia Dortmund 2011 und 2012 die Meisterschaft gewonnen und war vor anderthalb Jahren in die Ligue 1 gewechselt. Dort war sein Kontrakt diesen Sommer ausgelaufen.