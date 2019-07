Union «optimistisch» für Klassenverbleib

Der 1. FC Union Berlin sieht sich anderthalb Monate vor dem Start seiner Premierensaison in der Fußball-Bundesliga gut für das Ziel Klassenverbleib aufgestellt.

«Ich bin da sehr optimistisch, dass wir eine Mannschaft haben, die das schaffen kann», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, am Montag (01. Juli 2019) im Trainingslager in Bad Saarow. «Ich bin genauso optimistisch, dass wir auch diese erste Liga als Verein gestemmt werden.» Es sei «eine überragende Geschichte, wenn du als Aufsteiger in der Liga bleibst.»