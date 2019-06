Unions Bundesliga-Abenteuer startet

Union Berlin beginnt die Vorbereitung auf die Fußball-Bundesliga. Die Köpenicker sind gewillt, sich im Oberhaus zu halten. Probleme gibt es zum Auftakt um einen nigerianischen Stürmer.

Berlin (dpa) - Mit viel Vorfreude und Enthusiasmus ist Aufsteiger 1. FC Union Berlin in die Vorbereitung auf die Premierensaison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Trainer Urs Fischer bat am Samstag 26 Spieler zu einer rund 90-minütigen Trainingseinheit auf dem Vereinsgelände in Köpenick. Bei Temperaturen von knapp 30 Grad und Sonnenschein waren auch sieben der acht Neuzugänge dabei, unter ihnen die Stürmer Anthony Ujah und Sheraldo Becker sowie der gerade erst vom SC Freiburg ausgeliehene Innenverteidiger Keven Schlotterbeck.

«Es liegt harte Arbeit vor uns, aber ich freue mich sehr auf jede Einheit», sagte Ujah. Der 28-Jährige aus Nigeria hat den bekanntesten Namen im Team der Eisernen und soll dabei helfen, dass Union nicht nur ein Jahr im Oberhaus spielt. «Ich werde hart arbeiten, um bei Union erfolgreich zu sein», sagte Ujah, der in Köln, Bremen und Mainz zuvor schon Erfahrung in der Bundesliga sammelte. Von Druck will er aber nichts wissen: «Damit kann ich nicht erfolgreich sein. Aber als Stürmer will ich immer so viele Tore wie möglich schießen.»

Ujahs Landsmann Suleiman Abdullahi fehlte aufgrund von Problemen mit seinem Reisepass zum Auftakt. Der 22-Jährige durfte nicht aus Nigeria ausreisen. «Ich hoffe, er kommt so schnell wie möglich», sagte Trainer Fischer. Nähere Angaben zu den Gründen für die Schwierigkeiten machte der Club zunächst noch nicht. Offen ist, wann der Angreifer zurück nach Deutschland kommen kann. «Es hat mit den Formalitäten zu tun. Es sind viele Leute, die versuchen, uns zu helfen. Wir versuchen in dieser Sache unser Bestes», sagte Fischer.

Der Schweizer zeigte sich nach der ersten öffentlichen Einheit nach dem geglückten Aufstieg Ende Mai bestens gelaunt. «Ich habe mich sehr gut erholt, sieht man das nicht?», fragte Fischer, der mit Außenseiter Union natürlich den Klassenerhalt schaffen will. «Es ist gut angelaufen. Die Jungs kamen wirklich sehr fit aus den Ferien zurück», sagte der 53-Jährige und verwies auf die guten Ergebnisse der Fitness-Tests am Donnerstag und Freitag: «Das ist ein erstes positives Zeichen. Ich freue mich jetzt auf alles, was noch kommt.»

Als einziger der neu verpflichteten Profis fehlte der Däne Marcus Ingvartsen. Nach seinem Einsatz bei der U21-EM bekam er genauso verlängerten Urlaub wie die Nationalspieler Rafal Gikiewicz aus Polen und Sebastian Andersson aus Schweden, die erst nach dem ersten Kurztrainingslager in Bad Saarow in der kommenden Woche zum Team stoßen werden. Ob weitere neue Spieler verpflichtet werden, steht noch nicht fest, der Großteil des Teams stehe bereits.

«Nach den Feierlichkeiten waren die ersten Läufe ein bisschen anstrengender als sonst», sagte Kapitän Christopher Trimmel. Union hatte den größten Erfolg der Vereinsgeschichte über mehrere Tage verteilt gefeiert. Nun gilt der Fokus ganz klar der Bundesliga, in der es am 16. oder 17. August zum Auftakt gegen RB Leipzig geht.

«Ich freue mich auf das erste Spiel», sagte Fischer. Vorbehalte gegen die Leipziger habe er nicht, ohnehin müsse man irgendwann gegen alle 17 Teams spielen. «Und leichte Gegner gibt es in der Bundesliga nicht.» Zunächst steht in vielen Trainingseinheiten noch viel Arbeit für den Neuling an. «Die Offensive ist ein Punkt, in dem wir uns sicher steigern müssen», sagte Fischer.