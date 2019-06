Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin leiht nach einem Medienbericht Innenverteidiger Keven Schlotterbeck vom Ligakonkurrenten SC Freiburg aus.

Wie das Fachmagazin «Kicker» am Freitag (28. Juni 2019) meldet, sei ein Leihgeschäft für die kommende Saison bereits beschlossene Sache. Am Samstag solle der Transfer des 22-Jährigen zum Aufsteiger verkündet werden. In der abgelaufenen Spielzeit kam Schlotterbeck bei den Breisgauern zu neun Bundesligaeinsätzen.