Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin stattet die Talente Laurenz Dehl (17) und Maurice Opfermann (19) mit Profiverträgen bis 2021 aus.

Das teilte der Fußball-Erstligist am Dienstag, den 25. Juni 2019 mit. Mittelfeldspieler Dehl durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Eisernen und spielte in der abgelaufenen Saison für die U19-Mannschaft. Opfermann kam 2016 in das U17-Team und wurde später in der U19 im defensiven Mittelfeld zur Stammkraft. Im Training haben beide Talente schon bei der ersten Mannschaft Erfahrungen gesammelt.