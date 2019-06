Sponsor-Engagement bei Union ligaunabhängig

Das Engagement des neuen, in Fankreisen umstrittenen Hauptsponsors beim 1. FC Union Berlin ist unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit des Clubs.

Sein Immobilien-Unternehmen sei sich bewusst gewesen, dass die Ausweitung des Engagements beim 1. FC Union in der 1. Liga eine Reaktion in der Anhängerschaft auslösen würde. «Klar, das ist ein emotionales Thema. Wir wollen Teil der Lösung sein», sagte Wallis. Das Mieten-Thema sei im Moment negativ besetzt. Aroundtown arbeitet mit Gewerbe-Immobilien. Das Partner-Unternehmen Grand City hält rund 90 000 Wohnungen in Deutschland, davon etwa 8000 in Berlin.