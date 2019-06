Der Mittelfeldspieler bleibt Aufsteiger 1. FC Union Berlin auch in der Fußball-Bundesliga erhalten.

Mittelfeldspieler Felix Kroos unterschrieb einen Vertrag über die kommende Saison mit einer Option auf ein weiteres Jahr, gültig für die erste und zweite Liga, teilte der Berliner Verein am Mittwoch mit. Der Bruder von Nationalspieler Toni Kroos stieß im Winter 2016 von Werder Bremen zu den Eisernen und war zwischenzeitlich auch Kapitän der Köpenicker sowie Vize-Kapitän in der Aufstiegssaison. Kroos erzielte in 100 Pflichtspielen für Union acht Tore und bereitete 13 Treffer vor.