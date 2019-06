Union-Dauerkarten zu Zweitligapreisen

Wie die Köpenicker am Donnerstag auf ihrer Internetseite mitteilten, werden Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei künftig nicht mehr Eintritt zahlen müssen als in der abgelaufenen Saison in der 2. Liga. Die günstigste Stehplatz-Dauerkarte für Vereinsmitglieder kostet demnach 153 Euro, das teuerste Sitzplatzticket für die 17 Heimspiele auf der Haupttribüne liegt bei 646 Euro.