Stadtderbys von Hertha und Union «super für Berlin»

Wenn es nach Berlinern geht, die mit Aufsteiger 1. FC Union und Hertha BSC halten, darf sich die Hauptstadt in der kommenden Saison auf mehr als nur zwei Stadtderbys in der Fußball-Bundesliga freuen.

Hertha und Union werden die ersten beiden Berliner Erstliga-Stadtderbys seit 42 Jahren spielen, nachdem beide Vereine in der 2. Bundesliga in den vergangenen zehn Jahren vier Mal aufeinandertrafen. Im Januar 1990 spielten beide Clubs in einem Freundschaftsspiel vor 50 000 Zuschauern mit Karsten Heine als Union-Trainer erstmals gegeneinander. «Wir haben alle gemeinsam gehofft, dass beide Vereine mal in der ersten Liga aufeinander treffen», erinnerte sich Heine an dieses Duell. Dass es dann gerade für Union so ein «beschwerlicher Weg» werden würde, war damals aber nicht abzusehen. «Gutes dauert eben seine Zeit», sagte er.