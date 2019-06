Union-Kader nimmt weiter Formen an: Abdullahi bleibt

Mit seinem Treffer im Relegations-Hinspiel hatte Suleiman Abdullahi maßgeblichen Anteil am Aufstieg des 1. FC Union. Auch in der ersten Liga soll der Nigerianer für die Berliner auf Torejagd gehen. Eine weitere wichtige Personalie ist hingegen weiter unklar.

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin baut weiter am Kader für seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga. Das Ringen um Dauerbrenner Marvin Friedrich ist noch nicht entschieden, in Suleiman Abdullahi verpflichteten die Köpenicker am Wochenende aber zumindest einen weiteren Aufstiegshelden dauerhaft. Union zog die Option im Kontrakt des 22 Jahre alten nigerianischen Nationalstürmers, Abdullahi steht nach der vorherigen Ausleihe von Eintracht Braunschweig damit für drei Jahre bei den Eisernen unter Vertrag.