Müller und Senatoren gratulieren Union zum Aufstieg

Möglicherweise nehmen einzelne Senatoren auch an den Feiern des Vereins am Mittwoch teil. Die Mannschaft fährt dann am Nachmittag mit einem Schiff von der East Side Gallery in Berlin-Friedrichshain Richtung Köpenick. Anschließend geht es weiter zum Köpenicker Rathaus, wo die Spieler von Bezirksbürgermeister Oliver Igel empfangen werden sollen. Am Abend soll im Stadion An der Alten Försterei gefeiert werden.