Public Viewing: Stuttgart gegen Union live in der Alten Försterei

Die Anhänger des 1. FC Union können das erste Relegationsspiel um einen Erstliga-Platz beim VfB Stuttgart live An der Alten Försterei sehen.

Die Partie wird live auf den Stadion-Leinwänden übertragen. Der Eintritt ist frei, teilte der Berliner Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Einlass ist am Donnerstag ab 19 Uhr, die Partie in Stuttgart beginnt um 20:30 Uhr. Mindestens 4000 Union-Fans werden die Eisernen nach Schwaben begleiten. Es wird einen Sonderzug geben.