Union peilt Aufstieg an: Fischer «spioniert» auf Schalke

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin peilt den größten Erfolg der Vereinsgeschichte an. Am Sonntag (15.30 Uhr) kann mit einem Sieg beim VfL Bochum erstmals der Aufstieg in die 1. Bundesliga gelingen, wenn zeitgleich der Konkurrent SC Paderborn nicht bei Dynamo Dresden gewinnt.

© dpa

Die Vorfreude bei Spielern und Fans ist riesig. Mindestens 5100 Union-Anhänger werden ihre Mannschaft nach Bochum begleiten. In Köpenick werden Tausende beim Public Viewing am Stadion An der Alten Försterei erwartet. «Bislang haben wir noch nichts erreicht. Wer freut sich darüber, Dritter zu werden und dann in der Relegation zu scheitern? Wir haben die einmalige Position. Man kann etwas Großes erreichen und sich im Verein unsterblich machen», sagte Mittelfeldspieler Grischa Prömel.

Der Verlierer des Fernduells zwischen Paderborn und Union kann den Aufstieg noch über die Relegation realisieren. Die beiden Duelle mit dem Bundesliga-16. VfB Stuttgart sind für den 23. und 27. Mai terminiert. Stuttgart genießt zuerst Heimrecht.

An dieses Szenario denken Verein und die erwartungsfrohe Berliner Anhängerschaft nicht in erster Linie. Aber angesichts der Konstanz der Paderborner, die die Rückrundentabelle mit 32 Punkten anführen, muss auch das in Betracht bezogen werden. Trainer Urs Fischer und Mitglieder eines Stabes werden deshalb am Sonnabend (15.30 Uhr) bei den Stuttgartern spionieren. Der VfB spielt beim FC Schalke 04. Im Ruhrpott hat die Mannschaft von Union bereits am Freitagabend Quartier bezogen.