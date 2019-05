Union vor Aufstiegs-Fernduell: Magdeburg steigt ab

Der 1. FC Union Berlin hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den Relegationsplatz abgesichert und den Abstieg des 1. FC Magdeburg perfekt gemacht. Die Köpenicker setzten sich gegen den Ost-Rivalen am Sonntag mit 3:0 (2:0) durch und spielen nun im Fernduell mit dem SC Paderborn am letzten Spieltag um den direkten Aufstieg. Kurz vor Schluss war die Partie wegen Ausschreitungen im Gästeblock für mehrere Minuten unterbrochen.

Grischa Prömel (8. Minute) und Sebastian Polter per Doppelpack (31./90.+6) sorgten vor 22 012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei für den verdienten zweiten Erfolg aus den vergangenen acht Spielen. Magdeburg muss nach nur einem Jahr wieder zurück in die 3. Liga.