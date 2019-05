Union-Trainer setzt gegen Magdeburg auf Hübner

Beim regulär finalen Heimspiel von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg geht es für beide Vereine um sehr viel. Florian Hübner könnte für das Spiel in die Abwehr zurückkehren.

Der Tabellendritte Union schielt nach der Bundesliga, der Vorletzte aus Magdeburg strebt noch den Klassenerhalt zumindest über die Relegation an. «Es ist ein interessantes Spiel mit Brisanz. Es ist ein Ostderby», sagte Union-Trainer Urs Fischer am Freitag. «Der Rahmen stimmt. Es ist ein tolles Spiel, was uns am Sonntag erwartet.» 22 012 Besucher werden im seit Wochen ausverkauften Wohnzimmer der Köpenicker dabei sein.