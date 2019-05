Nach der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt 98 schottet sich Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin ab.

Vor der Pressekonferenz zur nächsten Partie am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg im Stadion an der Alten Försterei (13.30 Uhr/Sky) wird lediglich am Freitag zur Pressekonferenz geladen.