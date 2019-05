Union vergibt große Aufstiegs-Chance: 1:2 in Darmstadt

Der SC Paderborn und der Hamburger SV verlieren - doch der 1. FC Union kann kein Kapital aus den Ausrutschern schlagen. Durch das 1:2 in Darmstadt bleiben die Berliner auf dem dritten Platz. Die Hoffnung auf den Aufstieg ist aber weiter vorhanden.

Bei einem Punkt Rückstand auf Paderborn hat Union den direkten Aufstieg nicht in eigener Hand und liegt aufgrund der klar besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen HSV. Im direkten Duell in Ostwestfalen nehmen sich die beiden Kontrahenten am kommenden Sonntag noch Punkte weg. Aber ohnehin muss sich Union gegen den SC Magdeburg und beim VfL Bochum selbst deutlich steigern, um den Traum vom ersten Aufstieg in die Bundesliga am Leben zu halten. «Jeder wusste, was passiert, wenn wir heute gewinnen», sagte Michael Parensen. «Ich lasse mir das Spiel an sich aber nicht kaputt machen. Wir waren nicht gelähmt. Wir waren heiß.»