Chance für Union: Sieg würde Platz zwei bedeuten

Der 1. FC Union Berlin will die Ausrutscher der Konkurrenz im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga nutzen. Die Köpenicker haben am drittletzten Spieltag die große Chance, mit einem Sieg beim SV Darmstadt 98 am heutigen Sonntag von Platz drei auf zwei und damit einen direkten Aufstiegsrang zu springen. Der derzeitige Zweite SC Paderborn hatte am Freitag mit 0:2 bei Arminia Bielefeld gepatzt. Auch der Tabellenvierte Hamburger SV kassierte am Samstag beim 0:3 gegen den FC Ingolstadt einen weiteren Rückschlag. In bislang zwei Auswärtsspielen bei Darmstadt konnte Union allerdings noch keinen Punkt holen.

© dpa