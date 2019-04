«Finale»: HSV-Spiel richtungsweisend für Union Berlin

Einmal mehr ergibt sich für den 1. FC Union Berlin die Chance auf das Erreichen eines Aufstiegsplatzes. Gegen den HSV muss dabei aber die erfolglose Serie der letzten fünf Spiele abgelegt werden.

Berlin (dpa/bb) - Für Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin ist die Pflichtspiel-Premiere in einem Heimspiel gegen den Hamburger SV richtungsweisend. Die Köpenicker müssen dabei am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im seit Wochen ausverkauften Stadion An der Alten Försterei nach fünf sieglosen Spielen drei Punkte holen.