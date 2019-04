Union gegen HSV unter Zugzwang

Union Berlin hinkt aktuell den eigenen Ansprüchen hinterher. Das 1:1 in Fürth war die fünfte Partie ohne Sieg in Folge. Paderborn hat die Eisernen nun auf Rang vier verdrängt.

Berlin (dpa/bb) – Auch nach dem Absturz auf den vierten Tabellenplatz glaubt der 1. FC Union Berlin weiter an die Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. «Wir haben alles noch selbst in der Hand. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, sind wir im Endeffekt unter den ersten Drei», sagte Joshua Mees. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen nacheinander soll ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) die Wende eingeleitet werden.