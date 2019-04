Union stolpert erneut im Aufstiegsrennen: Nur 1:1 in Fürth

Union Berlin kassiert den nächsten Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Trotz Führung und Überzahl reicht es nicht zum Sieg in Fürth. Nun geht es zum direkten Aufstiegskontrahenten, der ebenfalls in der Misere steckt.

Fürth (dpa) - Der 1. FC Union Berlin hat die nächste große Chance im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga leichtfertig verspielt und ist vorerst vom Relegationsplatz gerutscht. Die Köpenicker kamen am Samstag bei der SpVgg Greuther Fürth trotz Führung und zwischenzeitlicher Überzahl nur zu einem 1:1 (1:0) und warten seit fünf Spielen auf einen Sieg. Durch den Erfolg des SC Paderborn bei Holstein Kiel fiel Union auf Platz vier zurück und liegt weiter drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten Hamburger SV, der ebenfalls fünf Ligaspiele nicht gewonnen hat. Am 28. April kommt es im Stadion An der Alten Försterei zum großen Duell der beiden Aufstiegsanwärter.