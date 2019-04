Union droht Ausfall von Christopher Lenz

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will nach zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur. Im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr) droht allerdings der Ausfall von Abwehrspieler Christopher Lenz.

«Er konnte an den letzten beiden Tagen nicht trainieren. Er hat Probleme im Bereich des Halses und des Genicks. Es wird eng», sagte Union-Trainer Urs Fischer am Freitag. Lenz hatte in der vergangenen Woche bei der 1:3-Heimniederlage gegen den SC Paderborn von Beginn an gespielt. Er dürfte im Falle eines verletzungsbedingten Fehlens durch Ken Reichel ersetzt werden. Lenz (9 Saison-Einätze) und Reichel (20) rotieren unter Fischer regelmäßig auf der Linksverteidigerposition.

