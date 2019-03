Union-Heimfestung gefallen: Fokus auf Dresden

Jetzt hat es Union Berlin erwischt. Nach 20 Heimspielen ohne Niederlage setzte es eine nicht unverdiente Pleite gegen Paderborn. Damit verlor die Elf von Trainer Urs Fischer erstmals in dieser Saison zwei Mal hintereinander. Die Verfolger sind näher gerückt.

Berlin (dpa) - Steffen Baumgart jubelte nur verhalten über das 3:1 beim 1. FC Union Berlin. Der Trainer des SC Paderborn, der seit seiner Zeit als Union-Spieler zwischen 2002 und 2004 bekennender Fan der Eisernen ist, feierte den Triumph in der Wahlheimat bei seinem Lieblings-Italiener in der Köpenicker Altstadt mit seiner Familie und den Eltern, die erstmals ein Zweitligaspiel besucht haben.

Am Sonntagmorgen düste Baumgart noch Paderborn zurück. Während seine Mannschaft am Dienstag (18.30 Uhr) im DFB-Pokal-Viertelfinale zu Hause gegen den Hamburger SV das nächste große Ding drehen kann, will Union im Liga-Alltag am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) bei Dynamo Dresden die Minikrise gleich wieder beenden. In der Tabelle stehen die Berliner (47 Punkte) weiter auf Rang drei.