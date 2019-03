Spitzenspiel Union gegen HSV am Sonntagnachmittag

Der 1. FC Union Berlin empfängt den Hamburger SV am 31. Spieltag am Sonntagnachmittag zum wichtigen Aufstiegs-Duell.

«Holt die Terminkalender raus!», forderte Union seine Fans daraufhin auf Twitter auf. Unter Flutlicht am Freitag spielen die Eisernen noch genau einmal: zu Hause gegen Jahn Regensburg (12. April). Am darauffolgenden Karsamstag ist Union bei Greuther Fürth zu Gast. Die letzten vier Spiele steigen allesamt am Sonntag - das Spitzenspiel gegen den HSV (28. April) und die folgende Partie bei Darmstadt 98.

Am vorletzten Spieltag empfangen die Eisernen den 1. FC Magdeburg um 15.30 Uhr zum Ost-Derby. Die Frage des letzten Spieltags: Wird die Auswärtspartie beim VfL Bochum am 19. Mai zum großen Entscheidungsspiel? Sollten die Eisernen am Ende auf Platz drei landen, geht es schon vier Tage später (23. Mai) mit dem Hinspiel der Relegation zur Bundesliga weiter. Das Relegations-Rückspiel steigt am 27. Mai.