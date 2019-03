Der 1. FC Union Berlin nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel bei Rot-Weiß Erfurt.

Am Mittwoch spielen die Eisernen am frühen Abend (18.00 Uhr) beim Regionalligisten in Thüringens Landeshauptstadt. «Union Berlin ist ein absoluter Kultverein, der aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga spielt. Wir freuen uns sehr auf dieses Freundschaftsspiel und bedanken uns beim FCU, dass sie zu uns nach Erfurt kommen», kommentierte Rot-Weiß-Sportdirektor Oliver Bornemann.