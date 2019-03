Mittelfeldspieler Carlos Mané hat beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin das Training wieder aufgenommen - allerdings fernab vom Team.

Der Portugiese, der am Freitag beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (2:0) wegen einer Schulterverletzung zur Halbzeitpause ausgeschieden war, arbeitete am Dienstag individuell mit Reha-Trainer Christopher Busse - auch am Ball.