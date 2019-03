Aufstiegsränge im Blick: Union Favorit gegen FC Ingolstadt

Der 1. FC Union Berlin kann mit einem Sieg am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zumindest bis Sonntag einen Aufstiegsplatz belegen. Heute Abend empfangen die Köpenicker im Stadion an der Alten Försterei (18.30 Uhr) den Tabellenvorletzten FC Ingolstadt. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit Ex-Trainer Jens Keller, der im Dezember 2017 bei Union entlassen worden war. Der bisher auf dem zweiten Platz vor Union liegende Hamburger SV muss am Sonntag das schwere Derby bei St. Pauli bestreiten. Pauli selbst liegt wiederum nur einen Punkt hinter Union auf dem vierten Rang.

