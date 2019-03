Union sieht Ingolstadt als «Herausforderung»

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will sich mit einem weiteren Heimsieg in der Aufstiegszone etablieren.

Als Tabellendritter gehen die Köpenicker favorisiert in das Duell mit dem FC Ingolstadt am Freitag (18.30 Uhr). Unterschätzen will Urs Fischer den vom früheren Union-Coach Jens Keller trainierten Vorletzten aber nicht.