Sprinterin Gina Lückenkemper trainiert künftig in Florida

Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper zieht von Berlin nach Florida und schließt sich der Trainingsgruppe von US-Coach Lance Brauman in Clermont an. Die 22 Jahre alte EM-Zweite über 100 Meter wird sich dort auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten, berichtete das Portal «leichtathletik.de» am Dienstag.

Lückenkemper, die seit Jahresbeginn für den Harting-Club SCC Berlin startet, hatte zuletzt häufig allein und an unterschiedlichen Orten trainiert - die erhofften Fortschritte blieben aus. Geplant sind nun drei Aufenthalte in Clermont von jeweils etwa sechs Wochen Dauer. Ihre erste Trainingseinheit absolvierte die Sprinterin am vergangenen Montag. Die Zusammenarbeit mit Brauman ist langfristig konzipiert - bis nach der Leichtathletik-WM 2021 in Eugene/Oregon.

«Ich habe mich bewusst für Lance Brauman entschieden. Es ist für mich die Chance, den letzten und entscheidenden Schritt Richtung absoluter Weltklasse zu machen. Dafür benötige ich eine leistungsstarke Gruppe», erklärte die 10,95-Sekunden-Sprinterin ihre Entscheidung. Bei Brauman trainieren rund 20 Leichtathleten aus verschiedenen Ländern, vor allen Sprinter und Springer. Darunter sind Sprint-Weltmeister Noah Lyles (USA) und 400-Meter-Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo (Bahamas).

Im April bereiten sich die besten deutschen Sprinter gemeinsam mit Lückenkemper in Florida auf die Saisonhöhepunkte vor. Dieser Trainingsblock im Frühjahr wird der dritte für die beste deutsche Sprinterin auf dem Weg nach Tokio sein. Die Hallensaison in diesem Winter lässt sie aus.