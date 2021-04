Unions Andrich vor Berlin-Derby: «Wir sind gewarnt»

Robert Andrich kennt die Befindlichkeiten im Lager von Gegner Hertha BSC.

Der 26 Jahre alte Fußballprofi des 1. FC Union Berlin spielte vom Sommer 2002 bis Februar 2015 in den Nachwuchsmannschaften der Blau-Weißen, er hatte auch einen Profivertrag erhalten, für einen Einsatz reichte es jedoch nicht. «Sie werden sich schon denken, wie kann es sein, dass Hertha so weit hinter Union ist», sagte Andrich am Donnerstag (01. April 2021) in einer Video-Konferenz. «Wer Fußballer ist, weiß, dass so etwas passieren und man in einen negativen Strudel kommen kann.»