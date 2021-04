Mattuschka: Bei Sieg gegen Hertha «große Schnauze haben»

Auch den ehemaligen Kultspieler und Kapitän Torsten Mattuschka überrascht das bisherige Abschneiden des 1. FC Union Berlin im zweiten Bundesliga-Jahr besonders im Vergleich zum Stadtrivalen Hertha BSC.

Die Köpenicker liegen vor dem brisanten Hauptstadt-Derby am Sonntag in der Tabelle auf dem siebten Platz mit 38 Punkten und der Aussicht auf einen Europokalplatz. Hertha ist Tabellen-14. mit 14 Punkten weniger bei nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

«Wenn man die Ambitionen und Ausgaben bedenkt, ist bei Hertha bis dato sehr wenig herausgekommen», sagte Mattuschka in einem Interview der «Bild» und «B.Z.» (Donnerstag). Zum Punkte und Platz-Unterschied sagte der 40-Jährige: «Das ist Wahnsinn. Das hätte vor der Saison niemand gedacht.» Wenn Hertha aber das Derby gewinnen würde, «können sie davon viel wettmachen, was bisher schief lief. Deswegen wäre es umso schöner, wenn wir gewinnen. Dann könnten wir eine große Schnauze haben», sagte Mattuschka.

Das Hinspiel hatten die Unioner mit 1:3 im Olympiastadion verloren. Wegen der Corona-Pandemie wird auch das Spiel im Stadion An der Alten Försterei vor leeren Rängen stattfinden müssen. «So ein Derby will man natürlich im Olympiastadion und bei uns vor vollem Haus bestreiten», sagte Mattuschka. «Aber Union macht das überragend in dieser Saison. Jeder hat sich daran gewöhnt - leider. Aber ich glaube, dass Union mehr eine Mannschaft ist als die Blau-Weißen.»