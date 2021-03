Marvin Friedrich will Wiedergutmachung im Derby

«Das ist ein besonderes Spiel. Wir haben im Hinblick auf das Hinspiel etwas gut zu machen», sagte der Vizekapitän in einer digitalen Medienrunde am Mittwoch im Rückblick auf die 1:3-Niederlage in der Hinrunde. Mit Blick auf das Rückspiel am Ostersonntag (04. April 2021) bedauert der 25-Jährige, dass trotz aller Versuche das Stadion An der Alten Försterei leer bleiben wird: «Schade, dass keine Fans da sein werden. Wir wissen aber alle um die Bedeutung des Spiels. Das ist ein Stadtderby.»