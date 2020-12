Union setzt auch auf Kruse-Effekt

«Hoffentlich wird er wieder wichtig fürs Derby. Das ist ja auch seine Aufgabe», sagte der Trainer des 1. FC Union Berlin vor der Partie an diesem Freitag (04. Dezember 2020, 20.30 Uhr/Dazn) bei Hertha BSC . Gemeint ist: Max Kruse, Miterfolgsgarant für die Eisernen in der bisherigen Saison. «Es ist ein Geben und Nehmen. Ich bin froh, dass es so läuft», betonte Fischer.