Labbadia will «Nicht so viel über Union sprechen»

«Das ist schwierig», erklärte der Cheftrainer des Clubs aus dem Westen der Stadt zu der in dieser Saison bisher starken Mannschaft aus Berlin-Köpenick . «Ich will auch gar nicht so viel über unseren Gegner sprechen.» Union ist seit acht Spielen ungeschlagen und hat vor dem 10. Spieltag mit 16 Punkten schon acht Zähler mehr geholt als die Hertha. «Man kann ihnen Respekt zollen. Alles andere will ich nicht bewerten, da es nicht meine Mannschaft ist», sagte Labbadia zwei Tage vor der Partie am Freitag (04. Dezember 2020) im Olympiastadion zu den Eisernen.