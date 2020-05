Berlin-Duell als Geister-Derby: Sportlicher Reiz bleibt

Zumal Hertha BSC nach dem 0:1 im Hinspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Union Berlin unbedingt Wiedergutmachung will. «Wir wollen an die Leistung vom letzten Wochenende anknüpfen und die Situation annehmen, wie sie ist», erklärte der Hertha-Trainer Bruno Labbadia zum Hauptstadtduell heute (22. Mai 2020, 20.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga. Hertha hat in der Tabelle als Elfter mit 31 Punkten den zwölftplatzierten Stadtrivalen (30) überholt.