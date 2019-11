Hertha verurteilt Derby-Ausschreitungen: «Nicht hinnehmbar»

«Kleine Gruppen aus beiden Fanlagern haben sich nicht akzeptable Grenzüberschreitungen geleistet, die wir als Hertha BSC streng verurteilen und von denen wir uns in aller Form distanzieren möchten», teilte der Club am Sonntag nach der 0:1-Niederlage mit. Dass Leuchtraketen aus dem Gästeblock auf den Rasen und in Zuschauerbereiche abgefeuert worden waren, sei «nicht hinnehmbar.»