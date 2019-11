Pyros auf Spielfeld: Berlin-Derby für fünf Minuten unterbrochen

Nach dem Zünden von Pyros in beiden Fanblöcken und Raketen auf dem Spielfeld aus dem Zuschauerbereich der Gäste wurde das Berliner Derby in der Bundesliga unterbrochen.

Nachdem im Duell des Aufsteigers 1. FC Union mit Hertha BSC in der ersten Halbzeit nur einige vereinzelte Feuerwerkskörper im Hertha-Block brannten, zündeten zunächst die Union-Anhänger nach der Pause zahlreiche Pyros. Dann flogen mehrere Raketen aus dem Gäste-Block auf den Rasen, eine schlug nur einen Meter neben der Union-Spielerbank ein.

