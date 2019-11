Union kontra Hertha: «Das Derby tut der Stadt gut»

«Das Derby tut der Stadt gut, es tut der ganzen Liga gut», erklärte Union-Kapitän Christopher Trimmel. Es werden viele Emotionen im Spiel sein, wissen alle Beteiligten. Aber allein mit Kampf wird man nicht gewinnen, meint Fischer: «Es wird wichtig sein, eine gute Mischung zu finden aus Aggressivität und Coolness.» Die Partie wird am Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen. In der Tabelle trennen die Eisernen nur vier Zähler von Hertha. «Wir müssen daran anknüpfen, was wir in den vorangegangenen Spielen sehr gut gemacht haben», sagte Fischer.