Derby: Mattuschka und Heine für friedlicheres Verhältnis

Club-Ikone Torsten Mattuschka vom 1. FC Union Berlin und der frühere Hertha-BSC-Trainer Karsten Heine wünschen sich ein friedlicheres Verhältnis zwischen den beiden rivalisierenden Hauptstadtvereinen.

«Was spricht denn dagegen? Warum müssen die Fronten so verhärtet sein, wenn man in einer Stadt lebt?», sagte Mattuschka in einer Gesprächsrunde mit Journalisten am Montagabend in Berlin. «Ich fände das gut. Wir sind eine Stadt, jetzt haben wir zwei Bundesligisten. In anderen Städten wie London geht das ja auch.»