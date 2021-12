Aufgrund von Schneefall und Frost kommt es an diesem Wochenende zu einer Generalabsage aller Begegnungen im Berliner Amateurfußball.

Wie der Berliner Fußball-Verband am 10. Dezember 2021 mitteilte, ruht der Pflichtspielbetrieb bis einschließlich Sonntag witterungsbedingt. Die spielleitenden Ausschüsse des BFV verständigten sich auf diesen Schritt in sämtlichen Spielbetriebsbereichen, auch im Freizeit- und Betriebssportbereich. Zuvor waren aufgrund der Witterung in mehreren Bezirken Sportanlagen durch die zuständigen Sportämter gesperrt worden.