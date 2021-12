Maximal 5000 Zuschauer bei Union- und Hertha-Spielen

Das gab der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Freitag (03. Dezember 2021) in der Hauptstadt nach einer Sondersitzung des Senats bekannt. Die Regelung tritt ab kommenden Mittwoch (08. Dezember) in Kraft, das Heimspiel des 1. FC Union Berlin am Freitag gegen RB Leipzig ist davon nicht berührt. Als erstes davon betroffen sein wird die Hertha bei ihrer Partie im Olympiastadion am 11. Dezember gegen Arminia Bielefeld sein. Am 18. Dezember empfängt Hertha Borussia Dortmund.