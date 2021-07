Berlin Thunder feiert ersten Sieg: 40:19 gegen Stuttgart

Im zweiten Saisonspiel hat Berlin Thunder den ersten Sieg in der neuen European League of Football eingefahren.

© dpa

Am Sonntag setzte sich das American-Football-Team im Amateurstadion von Hertha BSC vor 800 Zuschauern - darunter der frühere NFL-Profi Björn Werner - mit 40:19 (18:13) gegen Stuttgart Surge durch. Die Fehlersuche nach der Auftaktniederlage gegen die Leipzig Kings zahlte sich für Cheftrainer Jag Bal aus. Machtwinner war Passempfänger Seantarius Jones, der in der ersten Halbzeit alle drei Touchdowns erzielte.

Die Gäste aus Stuttgart hatten in dieser Woche ihren Spielmacher austauschen müssen. Nach einer rassistischer Entgleisung im Spiel gegen Frankfurt wurde Quarterback Jacob Wright gesperrt. Für ihn wurde kurzfristig Aaron Ellis verpflichtet, der aber erst am Donnerstag in Stuttgart landete. Dieser übernahm ab dem zweiten Viertel die Regie, stand aber unter ständigem Druck der Berliner Abwehrformationen, was auch ein Schlüssel zum Erfolg von Thunder war.

Der Sieg der Berliner hätte durchaus höher ausfallen können. Die ersten vier Zusatzversuche nach den Touchdowns wurden vergeben. In der Schlusssekunde der ersten Halbzeit gelang es Berlin nicht, den Ball von der Ein-Yard-Line in die Endzone zu bringen. Dafür zündete zu Beginn des dritten und des vierten Viertels der Berliner Angriff und Nicolai Schumann und Joc Crawford sorgten mit den Touchdowns vier und fünf für die Vorentscheidung. Am kommenden Sonntag (18.00 Uhr) spielt Thunder bei den Hamburg Sea Devils.

© dpa Fotos: Berlin Thunder - Stuttgart Surge Im zweiten Saisonspiel am 04. Juli 2021 hat Berlin Thunder den ersten Sieg in der neuen European League of Football eingefahren. mehr

© dpa Sport Termine, Informationen und Vorverkauf von Eintrittskarten für die Berliner Sport-Veranstaltungen. mehr