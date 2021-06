Finals: «Gute Gespräche» über Neuauflage im kommenden Jahr

Die an diesem Wochenende zum zweiten Mal ausgetragenen Finals könnten zu einer festen Einrichtung im deutschen Sportkalender werden.

«Wir sind in guten Gesprächen für 2022, dann hoffentlich wieder mit Publikum», sagte Sportchef Thomas Fuhrmann vom ZDF, das die Veranstaltung gemeinsam mit der ARD flächendeckend übertrug. Auch Hagen Boßdorf, Geschäftsführer der Finals GmbH, hofft nach der Premiere 2019 in Berlin, der coronabedingten Absage im Vorjahr und der aktuell zweiten Auflage in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Braunschweig auf eine weitere Veranstaltung. «Nur mit der Atmosphäre begeisterter Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort entfaltet ein Format wie die Finals seine ganze Faszination», sagte Boßdorf.