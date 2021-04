Spandauer Wasserballer verpassen Final 8 in Champions League

Spandau 04 hat in der Wasserball-Champions-League keine Chance mehr auf das Erreichen des Final 8.

Die Berliner verloren beim dritten Hauptrunden-Turnier in Ostia bei Rom auch ihr zweites Spiel. Am Ende stand es gegen CN Marseille am 20. April 2021 5:8 (1:2, 1:1, 1:3, 2:2). An Tag zuvor hatte der deutsche Rekordmeister gegen Genua mit 7:10 verloren. Die Finalplätze Anfang Juni in Belgrad sind Marseille, Genua, Dubrovnik und Olympiakos Piräus bereits nach der zweiten Spielrunde sicher. Für Spandau geht es am Mittwoch gegen CC Ortigia nur noch um Rang fünf.