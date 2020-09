Wild West Diamant gewinnt 125. Traberderby

Im mit 205 050 Euro dotierten nationalen Saisonhöhepunkt auf der Trabrennbahn in Mariendorf verwies der mit einer Quote von 54:10 notierte dreijährige Hengst am Sonntag (20. September 2020) Straight Flush mit Michael Nimczyk und Toto Barosso mit Peter Untersteiner auf die Plätze. Für den überlegenen Sieger wurde eine Gewinnsumme von 94 525 ausgeschüttet. Bakker hatte bereits zwischen 2015 und 2018 vier Mal in Serie beim Derby triumphiert und auch 2013 den Siegerkranz in Empfang genommen.