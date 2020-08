Hertha und Union starten am 19. September in Bundesliga

Zur gleichen Zeit gastiert Hertha BSC bei Werder Bremen. Das gab die Deutsche Fußball-Liga am Freitag bekannt. Am zweiten Spieltag empfängt die Hertha Eintracht Frankfurt am 25. September um 20.30 Uhr zum Freitagabendspiel im Olympiastadion . Union ist wiederum am Samstag um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach zu Gast.