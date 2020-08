Rast zum Formel-E-Finale auf dem vierten Platz

René Rast hat im letzten Saisonrennen der Formel E in Berlin als bester Deutscher den vierten Platz belegt. Einen Tag nach seinem dritten Rang zeigte der 33 Jahre alte Audi-Fahrer am Donnerstag (13. August 2020)Ge erneut eine ansprechende Leistung, verpasste aber seinen zweiten Podestplatz denkbar knapp.

Der zweimalige Meister im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) landete zum Abschluss in der vollelektrischen Rennserie hinter den Mercedes-Piloten Stoffel Vandoorne aus Belgien und Nyck de Vries aus den Niederlanden sowie dem Schweizer Sébastien Buemi im Nissan. Der 23-jährige Maximilian Günther, der am Samstag in Berlin noch seinen zweiten Saisonsieg feiern konnte, wurde im Wagen von BMW i Andretti Zwölfter und konnte nicht in den Kampf ganz vorne eingreifen. Porsche-Fahrer André Lotterer schaffte es als 14. ins Ziel. Noch schlechter lief es für Daniel Abt, der im Auto von NIO 333 i nur 20. wurde und die Punkteränge klar verfehlte.